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إخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم ربة منزل باغتصابها بعد تنازلها عن المحضر

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إخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم ربة منزل باغتصابها بعد تنازلها عن المحضر إخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم ربة منزل باغتصابها بعد تنازلها عن المحضر

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم ربة منزل باغتصابها بعد تنازلها عن المحضر

01:15 م السبت 23 سبتمبر 2017

إخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم ربة منزل باغتصابها بعد تنازلها عن المحضر

تعبيرية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 4 أشخاص بضمان محل إقامتهم، اتهمتهم ربة منزل باغتصابها تحت تهديد السلاح، بعد تنازلها عن المحضر وتصالح الطرفين.

كانت النيابة تسلم تحريات المباحث التي كشفت وجود علاقة بين المجني عليها والمتهم الرئيسي، وأنها لم تتعرض للاغتصاب كما جاء في المحضر.

وقال المتهم الرئيسي "م.ص" 24 سنة، عاطل، في تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل النائب العام، إنه تربطه علاقة بالمجني عليها "م.م.ن" في الثلاثين من عمرها، وطلب منها ممارسة الجنس، واصطحبها لمنطقة نائية بالمطرية، وعند وصولهم، استوقفه 3 أشخاص وطلبوا مشاركته في معاشرتها جنسيًا، واتجهوا جميعًا إلى شقة أحدهم، وبعد الانتهاء أبلغت عنهم الشرطة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أن المدعية أبلغت عنه، بعدما علمت بمعرفة زوجها بعلاقتهم، ومحاولة تبرئة نفسها أمامه.

فيما قالت المجني عليها في التحقيقات إن المتهم استوقفها بسلاح أبيض "مطواه" واستدرجها لمنطقة نائية محاولا اغتصابها، وعند وصولهما، طلب إليه ثلاثة أشخاص الاشتراك معه في معاشرتها جنسيا واصطحبوها لإحدى الشقق ثم تناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح، وعند نزولها أبلغت عنهم.

ودلت تحريات مباحث المطرية أن وراء ارتكاب الحادث "م.ص." 24 سنة، و"ح.أ"، 29 سنة و"م.ح" ٢٧ سنة، و"س.د"، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

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