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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس في أول أيام العام الدراسي

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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس في أول أيام العام الدراسي بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس في أول أيام العام الدراسي

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس في أول أيام العام الدراسي

01:34 م السبت 23 سبتمبر 2017

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بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" يمتحن التلاميذ في الإملاء أول أيام الدراسة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددًا من المدارس الخاصة التي انتظمت بها الدراسة.

واطمأن "الغضبان"، خلال جولته بمدرسة الفرنسيسكان، ومدارس سانت ماري، واليونانية، والراعي الصالح، على انتظام الدراسة، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستمرار في غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتسليم الكتب الدراسية دون الارتباط بمصاريف الدراسة.

وطالب المحافظ بالاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تساهم في جذب الطلاب وتحفيزهم للعودة إلى المدرسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بنسبة حضور الطلاب طبقًا لما أقرته الوزارة.

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