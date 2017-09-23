هالة السعيد: المسودة النهائية لـ"التخطيط الموحد" في البرلمان الأسبوع المقبل

الفيوم – حسين فتحي:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، إنه تم الانتهاء من صياغة قانون التخطيط الموحد، مضيفة أن المسودة النهائية للقانون ستقدم لمجلس النواب خلال 10 أيام.

جاء ذلك على هامش زيارة السعيد لمحافظة الفيوم، اليوم السبت، مضيفة أن المحافظة تضم أكبر واحة طبيعية في مصر، ولديها مقومات زراعية وصناعية وسياحية كبيرة.

وأشارت وزيرة، إلى أن كل محافظة تختلف عن الأخرى من حيث نسب البطالة وعدد الشباب، وأنه لا بد من وجود ربط بين الاسثمارات التي تقدمها الدولة للمحافظات، والخدمات المختلفة حتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية.

وقالت السعيد، إن الوزارة تبحث حاليًا كيفية دفع المشروعات المتوقفة في الفيوم، ومنها مشروع تنمية بحيرة قارون، وإنشاء محطات الصرف الصحي ومياه الشرب، خاصة أن مشروع منع التلوث من بحيرة قارون يأتي ضمن أولويات الوزارة.

وقال محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، إن هناك طلبات ملحة منها ضرورة توفير 150 مليون جنيه لمستشفى الفيوم العام الجديد، و189 مليون لمشروعات الصرف الصحي، و22 مليون جنيه، لمشروعات مياه الشرب، و 30 مليون جنيه لمشروع الطريق الربع دائري بمدينة أبشواي.