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إلغاء حصص الرياضيات والفيزياء في مدرسة بالمنيا لعدم وجود معلمين

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إلغاء حصص الرياضيات والفيزياء في مدرسة بالمنيا لعدم وجود معلمين إلغاء حصص الرياضيات والفيزياء في مدرسة بالمنيا لعدم وجود معلمين

التحرير

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ألغت مدرسة زهرة الثانوية، بمحافظة المنيا، حصص مادتي الرياضيات والفيزياء، لحين توفير معلمين.

يذكر أن غرفة عمليات التعليم أعلنت متابعة سير العملية التعليمية، والمرور على المدارس، للتأكد من ملائمة الفصول وتواجد المدرسين في طابور الصباح، والتأكد من أن جميع مدارس المحافظة أدت تحية العلم في طابور الصباح.

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تم توزيع الكتب الدراسية على المدارس بنسبة 100% للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، 90 % للمرحلة الثانوية فنية وعامة، ودخلت 44 مدرسة جديدة الخدمة ما بين إحلال وتجديد وبناء جديد تضم 707 فصول دراسية، وجار إنشاء 81 مدرسة جديدة، من المنتظر دخولها الخدمة الفصل الدراسي الثاني أو العام المقبل.

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التحرير

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