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غدا.. مليون و250 ألف طالب يبدأون الدراسة في القليوبية

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غدا.. مليون و250 ألف طالب يبدأون الدراسة في القليوبية غدا.. مليون و250 ألف طالب يبدأون الدراسة في القليوبية

مصراوي Masrawy

غدا.. مليون و250 ألف طالب يبدأون الدراسة في القليوبية

01:27 م السبت 23 سبتمبر 2017

غدا.. مليون و250 ألف طالب يبدأون الدراسة في القليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ينتظم صباح غدٍ الأحد، مليون و250 ألف طالب، بالإضافة إلى 51 ألف معلم في مدارس محافظة القليوبية، على مستوى 12 إدارة تعليمية، وسط إجراءات محلية وأمنية مشددة.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في تصريحات له اليوم السبت، أنه تم التنبيه بأنه لا مجال للتهاون أو التقصير في العملية التعليمية التي ستشهد منذ اليوم الأول طابورًا منضبطًا للصباح، يتم تفعيل الأنشطة الموسيقية والرياضية والإذاعة المدرسية، ورفع العلم، وأداء النشيد الوطني وأن تكون كلمة الصباح حول بث روح الانتماء والولاء للوطن.

وأضاف عجلان، أنه تم التنبيه على الاطمئنان على حالة أسوار المدارس وإزالة العبارات المسيئة، والوقوف على أوضاع العاملين بالإدارات والمدارس حال الانقطاع أو التغيب عن العمل لفترات طويلة والتنسيق مع جهات الاختصاص وعدم دخول السيارات أو المركبات بأنواعها داخل المدارس، لأي غرض وتشكيل غرفة عمليات بالإدارة لمتابعة العملية التعليمية والوقوف على الأوضاع بالمدارس أولًا بأول.

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