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بدء أولى جلسات سماع الشهود في مقتل مساعد شرطة بمحيط كنيسة بالمنيا

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بدء أولى جلسات سماع الشهود في مقتل مساعد شرطة بمحيط كنيسة بالمنيا بدء أولى جلسات سماع الشهود في مقتل مساعد شرطة بمحيط كنيسة بالمنيا

مصراوي Masrawy

بدء أولى جلسات سماع الشهود في مقتل مساعد شرطة بمحيط كنيسة بالمنيا

01:24 م السبت 23 سبتمبر 2017

بدء أولى جلسات سماع الشهود في مقتل مساعد شرطة بمحيط كنيسة بالمنيا

تعبيرية

المنيا ــ ريمون الراوي:

تعقد محكمة جنايات المنيا برئاسة السيد المستشار طه عبدالعظيم، اليوم السبت، أولى جلسات استماع الشهود في قضية مقتل مساعد الشرطة "حليم. ح. ع"، الذي لقي مصرعه بالقرب من الكنيسة الإنجيلية بقرية الشيخ عبدالرازق مركز المنيا.

وطلبت نيابة جنوب المنيا الكلية شهادة شهود الإثبات والنفي وكذا شهادة الفريق الطبي الشرعي من مفتش صحة بندر المنيا والطبيب الشرعي بالمنيا.

وتعود أحداث الواقعة إلى عصر يوم 14 أغسطس حيث تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع "حليم. ح. ع" مساعد شرطة أثناء تواجده بالقرب من الكنيسة الإنجيلية بقرية الشيخ عبدالرازق مركز المنيا.

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