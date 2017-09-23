بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" يمتحن التلاميذ في الإملاء أول أيام الدراسة

البحيرة – أحمد نصرة:

استهل محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أول أيام العام الدراسي الجديد، بزيارة إلى إدارة وادي النطرون التعليمية، تفقد خلالها انتظام الدراسة بعدد من المدارس.

وحرص وكيل الوزارة على مشاركة الطلاب في طابور الصباح، بمدرسة وادي النطرون الإعدادية، وشاركهم في تحية العلم وترديد النشيد الوطني، كما استمع إلى الإذاعة الصباحية، مؤكدًا ضروة الانضباط من اليوم الأول والتزام الجميع في حضور طابور الصباح، والتزام الطالبات بالزي المدرسي، وتفعيل الآلات الموسيقية أثناء طابور الصباح.

وانتقل إلى مدرسة الأمين الابتدائية بوادي النطرون، لتفقد فصول المدرسة، وأجرى اختبارًا سريعًا لقدرات التلاميذ الإملائية، موصيًا بأن يكون اليوم الأول لتهيئة الطلاب وتذكريهم بما تم دراسته العام الماضي.

وقال سعد، إن عدد الطلاب في محافظة البحيرة هذا العام بلغ مليون و324 ألفا و302 طالب، ينتظمون في 3764 مدرسة بدأت الدراسة اليوم السبت، في 2081 منها، على أن تبدأ الدراسة في باقي المدارس، غدا الأحد.