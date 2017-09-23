أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" يمتحن التلاميذ في الإملاء أول أيام الدراسة

Google+ Print
بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" يمتحن التلاميذ في الإملاء أول أيام الدراسة بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" يمتحن التلاميذ في الإملاء أول أيام الدراسة

مصراوي Masrawy

بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" يمتحن التلاميذ في الإملاء أول أيام الدراسة

01:19 م السبت 23 سبتمبر 2017

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_18_51_368.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_18_51_384.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_18_53_665.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_19_23_87.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_18_55_118.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_18_56_571.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_18_58_118.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_19_17_9.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_19_39_87.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_9_23_13_19_51_555.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. 22 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في أسيوط

الألبوم التالى

بالصور.. 22 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في أسيوط

البحيرة – أحمد نصرة:

استهل محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أول أيام العام الدراسي الجديد، بزيارة إلى إدارة وادي النطرون التعليمية، تفقد خلالها انتظام الدراسة بعدد من المدارس.

وحرص وكيل الوزارة على مشاركة الطلاب في طابور الصباح، بمدرسة وادي النطرون الإعدادية، وشاركهم في تحية العلم وترديد النشيد الوطني، كما استمع إلى الإذاعة الصباحية، مؤكدًا ضروة الانضباط من اليوم الأول والتزام الجميع في حضور طابور الصباح، والتزام الطالبات بالزي المدرسي، وتفعيل الآلات الموسيقية أثناء طابور الصباح.

وانتقل إلى مدرسة الأمين الابتدائية بوادي النطرون، لتفقد فصول المدرسة، وأجرى اختبارًا سريعًا لقدرات التلاميذ الإملائية، موصيًا بأن يكون اليوم الأول لتهيئة الطلاب وتذكريهم بما تم دراسته العام الماضي.

وقال سعد، إن عدد الطلاب في محافظة البحيرة هذا العام بلغ مليون و324 ألفا و302 طالب، ينتظمون في 3764 مدرسة بدأت الدراسة اليوم السبت، في 2081 منها، على أن تبدأ الدراسة في باقي المدارس، غدا الأحد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بالفيوم

    أخبار

  • بالصور.. 22 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في أسيوط

    أخبار

  • 50 صورة ترصد انطلاق الدراسة في "محافظات السبت".. "تحية العلم وألعاب

    أخبار

  • بالصور- انتظام الدراسة بـ 200 مدرسة في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

ef6b4b4ec1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية