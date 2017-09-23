المصري يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد جمهور الزمالك

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أرسل النادي المصري البورسعيدي، اليوم السبت، شكوى رسمية لاتحاد الكرة، بسبب مباراة الزمالك، التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

واشتكى المصري من وجود أعداد زائدة على المسموح بها لجماهير الزمالك، والتي اعتدت بالسباب على حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق البورسعيدي.

كانت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي قد شهدت أحداثا مثيرة، لعل أبرزها إشارة حسام حسن بعد اللقاء بقميص أحمر لقلبه مشيرًا لحبه للنادي الأهلي، قبل أن يمسك بقميص المصري مشيرًا لحبه له أيضًا.

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يذكر أن نادي الزمالك فاز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد القلعة البيضاء للنقطة السابعة، يحتل بها المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثالث.