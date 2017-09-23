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كوستا رفض عرضًا قياسيًّا من إيفرتون من أجل أتلتيكو مدريد

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كوستا رفض عرضًا قياسيًّا من إيفرتون من أجل أتلتيكو مدريد كوستا رفض عرضًا قياسيًّا من إيفرتون من أجل أتلتيكو مدريد

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن السر وراء فشل تفاوض تشيلسي مع إيفرتون على صفقة دييجو كوستا، هو رغبة اللاعب نفسه في عدم اللعب لأي فريق سوى أتلتيكو مدريد.

وعرض إيفرتون على تشيلسي شراء دييجو كوستا مقابل 75 مليون يورو، إلا أن اللاعب رفض العرض تمامًا.

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ومن المنتظر أن يجري كوستا الكشف الطبي مع أتلتيكو مدريد اليوم، على أن يوقع العقد يوم الإثنين المقبل ليصبح رسميًّا لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميلان أيضًا أراد التعاقد مع كوستا، إلا أن رد تشيلسي على كل العروض كان واضحًا "كوستا لا يريد سوى أتلتيكو مدريد".

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التحرير

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