زيدان في مواجهة خاصة مع نجله في المباراة رقم 200 لإيسكو

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يلتقي ريال مدريد مع نظيره ألافيس اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، في مباراة خاصة للغاية لمدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان.

ومن المنتظر أن يواجه زيدان ابنه إينزو للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، في حال شارك الأخير في لقاء اليوم رفقة ألافيس.

وتدرج إينزو في أكاديمية شباب ريال مدريد "لا فابريكا" لمدة 14 عاما، حتى وصل إلى قيادة الفريق الرديف لريال مدريد تحت قيادة والده منذ عامين.

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وانتقل إينزو في بداية هذا الموسم إلى ألافيس بعقد يمتد لثلاثة أعوام، كما تشهد مباراة اليوم عودة لاعب ريال مدريد ماركوس لورينتي لمواجهة فريقه السابق ألافيس، الذي تألق في صفوفه بقوة الموسم الماضي.

وعلى صعيد آخر ينتظر إيسكو المشاركة في مباراة اليوم للاحتفال بخوضه المباراة رقم 200 في مسيرته مع ريال مدريد، وذلك بعدما جدد تعاقده منذ أيام حتى عام 2022.

وبشكل عام فاز إيسكو مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه في عام 2013 من صفوف مالاجا بـ150 مباراة، وخسر 22 مباراة فقط، ونجح في 199 مباراة في تسجيل 34 هدفا وصناعة 47 أخرى.