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«ماركا» تكشف عن تسريبات عقد ديمبلي مع برشلونة

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«ماركا» تكشف عن تسريبات عقد ديمبلي مع برشلونة «ماركا» تكشف عن تسريبات عقد ديمبلي مع برشلونة

التحرير

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن التسريبات الخاصة بعقد عثمان ديمبلي مع برشلونة بعد انتقاله لصفوف العملاق الكتالوني في الميركاتو الأخير، قادما من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أجر ديمبلي السنوي من برشلونة يصل إلى 12 مليون يورو، في الوقت الذي كان يحصل فيه مع دورتموند على 2,4 مليون يورو.

وفي حال توج ديمبلي مع برشلونة بالثلاثية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا) فسيحصل ديمبلي على 3,3 مليون يورو.

وبالنظر إلى الصفقة نفسها والتي وصلت إلى 105 ملايين يورو، دفع برشلونة 70 مليون يورو منها إلى بروسيا دروتموند بالفعل على أن يسدد البرسا المبلغ المتبقي بحلول 30 يوليو من العام المقبل.

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كما يوجد 40 مليون إضافات على قيمة الصفقة نفسها، وتم توزيعها كالآتي: يحصل دورتموند على 5 ملايين يورو في حال شارك ديمبلي في 25 مباراة رسمية و5 ملايين أخرى في حال شارك في 50 مباراة و5 ملايين عند المشاركة في 75 مباراة، و5 ملايين أخرى عند الوصول إلى 100 مباراة رسمية مع برشلونة.

أي أن برشلونة سيدفع لبروسيا دورتموند 20 مليون يورو عندما يشارك ديمبلي في 100 مباراة رسمية مع الفريق.

كما أن برشلونة سيدفع لبروسيا دورتموند 5 ملايين يورو في حال التتويج بدوري أبطال أوروبا و5 ملايين أخرى في حال التتويج بالمسابقة لمرة ثانية.

كما سيدفع برشلونة 10 ملايين إلى بروسيا دورتموند في حال نجح العملاق الكتالوني في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في العامين المقبلين.

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التحرير

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