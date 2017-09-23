5 أسباب تكشف السر وراء انطلاقة برشلونة القوية للموسم

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لم يتوقع الكثيرون أن يحظى برشلونة بتلك الانطلاقة المثالية للدوري الإسباني هذا الموسم، من خلال تحقيق العلام الكاملة في أول 5 مباريات، وتصدر جدول الترتيب وبفارق 7 نقاط كاملة عن حامل اللقب ريال مدريد.

ويعد ليونيل ميسي أبرز أسباب هذا التفوق الكتالوني الكاسح في بداية الموسم، بعدما سجل 9 أهداف كاملة يتصدر من خلالها قائمة هدافي المسابقة.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية أبرز أسباب تفوق برشلونة في بداية هذا الموسم في السطور التالية:

1- الصلابة الدفاعية

تطور مستوى خط دفاع برشلونة بشكل ملحوظ في بداية هذا الموسم، من خلال وجود كل من جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي في قلب الدفاع، اللذين ظهر عليهما التناغم الكبير بعدما لعب إلى جوار بعضهما البعض للمرة الأولى الموسم الماضي.

وأضاف نيسلون سيميدو حيوية كبيرة إلى مركز الظهير الأيمن، إلى جانب قدراته الدفاعية العالية التي افتقدها برشلونة في سيرجي روبرتو الموسم الماضي.

ومع تألق حارس المرمى مارك أنديه تير شتيجن الملحوظ، ليس من المستغرب أن شباك برشلونة لم تهتز سوى بهدفين فقط خلال الموسم الجاري.

2- تأثير الصفقات الجديدة

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يقدم كل من باولينيو ونيسلون سيميدو مستويات طبية حتى الآن، ولكن كانت المفاجأة من جيرارد ديلوفيو الذي فاجأ الكثيرين بمستواه المميز.

وعلى الرغم من أن عودة ديلوفيو الثانية للكامب نو كان الهدف من ورائها تدوير التشكيل بشكل أساسي، فإنه يبلي البلاء الحسن في ظل إصابة عثمان ديمبلي.

وبالنظر إلى باولينيو، نجد أن اللاعب البرازيلي سجل هدفين في الدوري حتى الآن، ويمتلك قدرة عالية علي اختراق الدفاع من القلب بفضل انطلاقته ومهارته العالية.

3- قوة مقاعد البدلاء

يمتلك برشلونة مقاعد بدلاء قوية هذا الموسم من خلال وجود كل من دينيس سواريز وباولينيو، الأمر الذي يمنح إيرنيستو فالفيردي مدرب الفريق عمقا أكبر في التشكيل افتقده البرسا بشكل واضح الموسم الماضي.

4- مستوى إنييستا وبوسكيتس وراكيتيتش

من المخاوف التي انتابت جماهير برشلونة في نهاية الميركاتو الماضي، عدم تدعيم خط الوسط بصفقات جديدة باستثناء باولينيو، وبدأت تلك المخاوف تزول مع ظهور الثلاثي إنييستا وراكيتيتش وبوسكيتس في فورمة عالية مع بداية الموسم.