أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بالفيوم

Google+ Print
دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بالفيوم دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بالفيوم

مصراوي Masrawy

دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بالفيوم

01:16 م السبت 23 سبتمبر 2017

دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بالفيوم

المدارس

الفيوم – حسين فتحى:

شهد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح بمدرسة السلام الخاصة والوقوف دقيقه حداد على أرواح الشهداء ثم أداء تحية العلم لغرز الروح الوطنية والانتماء لدى التلاميذ والطلاب.

وقال وكيل الوزارة، إن عدد المدارس2031 مدرسة بينها 78 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذ العام، منها 4 مدارس يابانية استقبلت حوالي 779 ألف و722 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، مؤكدا أن الحصة الأولى بالمدارس تناولت مادة اللغة العربية ومراجعة سريعة على ما سبق دراسته في العام السابق.

وأضاف أنه زار عدد من المدارس منها مدرسة الأمريكان والسلام الخاصة والتوفيق الإعدادية بنات ومحي الدين أبوالعز والثانوية بنات وسميرة غبور والجمهورية الخاصة، مشيرا إلى أنه تابع بنفسه تسليم الكتب الدارسية للطلاب.

وشدد على ضرورة وضع لوحتين شرف بكل مدرسة الأولى خاصة باسم المدرسة وأسباب التسمية والثانية لخريجي المدرسة من الطلاب المتميزين ثم قام بمتابعة الفصول الدراسية ونبه على ضرورة الاهتمام بنظافة حمامات المدرسة، وكذلك وضع علم والقسم والجدول وقائمة بالطلاب بكل فصل دراسي.

واستمع وكيل الوزارة إلى فقرة غنائية في حب مصر قدمها طالبات المرحلة الإعدادية باستخدام الآلات الموسيقية بحجرة الموسيقى بالمدرسة وأشاد بمستوى الطالبات.

وتابع عبدالمنعم، مدرسة التوفيق الإعدادية بنات وتابع الفصول الدراسية، حيث حضر حصة لغة عربية ورحب بالطالبات داخل الفصل وناقش الطلاب على السبورة فى قواعد اللغة العربية، وشدد على ضرورة تسليم جميع الطالبات الكتب الدراسية وسلم الكتب بنفسه للطالبات من مخزن الكتب مع أمين التوريدات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" يمتحن التلاميذ في الإملاء أول أيام الدراسة

    أخبار

  • بالصور.. 22 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في أسيوط

    أخبار

  • 50 صورة ترصد انطلاق الدراسة في "محافظات السبت".. "تحية العلم وألعاب

    أخبار

  • بالصور- انتظام الدراسة بـ 200 مدرسة في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

1a16dff11f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا