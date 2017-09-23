دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شهد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح بمدرسة السلام الخاصة والوقوف دقيقه حداد على أرواح الشهداء ثم أداء تحية العلم لغرز الروح الوطنية والانتماء لدى التلاميذ والطلاب.

وقال وكيل الوزارة، إن عدد المدارس2031 مدرسة بينها 78 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذ العام، منها 4 مدارس يابانية استقبلت حوالي 779 ألف و722 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، مؤكدا أن الحصة الأولى بالمدارس تناولت مادة اللغة العربية ومراجعة سريعة على ما سبق دراسته في العام السابق.

وأضاف أنه زار عدد من المدارس منها مدرسة الأمريكان والسلام الخاصة والتوفيق الإعدادية بنات ومحي الدين أبوالعز والثانوية بنات وسميرة غبور والجمهورية الخاصة، مشيرا إلى أنه تابع بنفسه تسليم الكتب الدارسية للطلاب.

وشدد على ضرورة وضع لوحتين شرف بكل مدرسة الأولى خاصة باسم المدرسة وأسباب التسمية والثانية لخريجي المدرسة من الطلاب المتميزين ثم قام بمتابعة الفصول الدراسية ونبه على ضرورة الاهتمام بنظافة حمامات المدرسة، وكذلك وضع علم مصر والقسم والجدول وقائمة بالطلاب بكل فصل دراسي.

واستمع وكيل الوزارة إلى فقرة غنائية في حب مصر قدمها طالبات المرحلة الإعدادية باستخدام الآلات الموسيقية بحجرة الموسيقى بالمدرسة وأشاد بمستوى الطالبات.

وتابع عبدالمنعم، مدرسة التوفيق الإعدادية بنات وتابع الفصول الدراسية، حيث حضر حصة لغة عربية ورحب بالطالبات داخل الفصل وناقش الطلاب على السبورة فى قواعد اللغة العربية، وشدد على ضرورة تسليم جميع الطالبات الكتب الدراسية وسلم الكتب بنفسه للطالبات من مخزن الكتب مع أمين التوريدات.