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بالصور.. وزير الري يضع حجر أساس ازدواج "كوبري العبور" في الشرقية

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بالصور.. وزير الري يضع حجر أساس ازدواج "كوبري العبور" في الشرقية بالصور.. وزير الري يضع حجر أساس ازدواج "كوبري العبور" في الشرقية

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الري يضع حجر أساس ازدواج "كوبري العبور" في الشرقية

01:12 م السبت 23 سبتمبر 2017

حجر أساس ازدواج كوبري العبور

الشرقية – فاطمة الديب:

وضع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، حجر الأساس لازدواج "كوبري العبور" بمدينة الزقازيق، بتكلفة بلغت 4 ملايين و675 ألف جنيهًا.

وأوضح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الهدف من توسعة الكوبري فك الاختناقات المرورية داخل الزقازيق، خاصةً في أوقات الذروة، مشددًا على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المُحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

حجر أساس ازدواج كوبري العبور (3)حجر أساس ازدواج كوبري العبور (2)

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