50 صورة ترصد انطلاق الدراسة في "محافظات السبت".. "تحية العلم وألعاب ترفيهية واحتفالات"

(مصراوي) - فريق المحافظات:

انطلق العام الدراسي الجديد في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، اليوم السبت،:"الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء" بالإضافة إلى مدارس بمحافظات أخرى منها 400 بالدقهلية.

يشا إلى أن المحافظات التي بدأت العام الدراسي اليوم التي لاتنطبق عليها إجازة "السبت" بمدارسها.

وشهدت مدارس المحافظات الـ 11 استقبال الطلاب وسط أجواء احتفالية، فنظمت بعضها حفلات لاستقبال التلاميذ خاصة في المراحل الابتدائية وأخرى اكتفت بالطابور والترحيب مع تشديد أغلبها على تحية العلم، وسط جولات من مسئولين عن التعليم وتأمين من جانب قوات الشرطة لبعضها.

وتنتظم الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس الجمهورية بعد انضمام محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح".