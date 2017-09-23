جابر عصفور: عبد الناصر مستبد.. وتوقع أن يضربه الشعب بـ«الأحذية» بعد النكسة

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الأزهر أسهم في تخلف المجتمع.. والشيخ الطيب ليس بجرأة الإمام محمد عبده

هذا البرلمان من أسوأ المجالس النيابية بمصر.. ومطالب تعديل الدستور نفاق

«الديمقراطية» قضية مؤجلة في دولة 30 يونيو

تصوير: محمود حسن

تلاسن وحرب كلامية تدور رحاها بين معسكر يدين بالولاء والامتنان والتقدير لزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من جهة، وبين فريق يرى أنه سبب كل النكسات التي عاشتها مصر بدء من النكسة واحتلال سيناء وصولا للفساد الذي تجذر في مؤسسات الدولة، عقب قرارات التأميم وصناعة فساد ما يعرف بالقطاع العام، وانتشار الواسطة والمحسوبية عبر بوابة «أهل الثقة» التي خلقت مراكز القوي، وزادت حدة الحرب بين الطرفين عقب تناول عمرو موسى وزير خارجية مصر وأمين عام جامعة الدول الأسبق والدبلوماسي المخضرم لسيرة عبد الناصر في كتابه الجديد الذي حمل عنوان «كتابيه» فيما اعتبره أنصار الزعيم الراحل تطاولا وتشويها بينما يراه الأخرون أنه كبد الحقيقة..

ماكتبه موسى عن ناصر تناوله الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، في حواره مع «التحرير»، فضلا عن الحديث بشأن نقاط الخلاف مع الأزهر، وقضايا أخرى لا تقل سخونة.. وإلى نص الحوار..

أقرت « تونس» مؤخرًا السماح للمرأة التونسية بالزواج من غير المسلم.. كيف ترى ذلك؟

قرأت ذلك القانون على أنه علامة أخرى من علامات تجديد الخطاب الدينى لدى تونس، فالحركة التحريرية بها قديمة منذ «الحبيب بورقيبة »، خاصة فيما يتصل بتحريرالمرأة والمساواة مع الرجل، لذلك كانت الاجتهادات فى تونس فى المساواة بين حقوق المرأة مع الرجل كبيرة للغاية، ربما أكثر من أى دولة عربية أخرى، فالأمر طبيعي ويدخل فى إطار الحياة المتقدمة لتونس.

ولكن الكثير من علماء الدين هاجم القانون ووصفه بالمخالف للشرع.. فما ردك؟

مسألة النصوص الشرعية هذه أمر يحتمل أكثر من وجه، لأن هناك فى الشرع ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، فهناك بعض الأشياء الواضحة الصريحة التى يمكن أن ننظر إليها فى عصر ثم يأتى تقدم الزمن وتغيره فى عصر آخر، فينسخ الأمر أو يلغيه، ومن ثم مثل قضية الرق وهى موجودة وثابتة بالنص الصريح، ومع ذلك إذا حاول أحد أن يسترق أحدا فى هذا الزمان فإنه سوف ينال عقابًا مع أنه لا يخرج عن نصوص الدين، نفس المسألة فيما يتصل «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» لا نستطيع الآن أن نتعامل مع النص الدينى كما كان يتعامل معه المسلم فى القرن الثالث الهجرى مثلا، الحياة تغيرت، ومن هنا كان هناك ما يمكن أن تفرضه الحياة من نسخ بعض الأحكام القديمة مع أنها ثابتة فى نصوص واضحة صحيحة.

وما حقيقة موقف الشرع من زواج المسلمة من غير المسلم؟

هناك نص صريح فى القرآن يمنع زواج المسلمة من أهل الكتاب، وفى ذات الوقت هناك دساتير حديثة تعطى للمرأة نفس حقوق الرجل، فعليك أن توازن بين النص القديم وبين الحقوق التى تنص عليها الدساتير الحديثة، فإذا انتهى بك الأمر إلى الاجتهاد بأن تعيد النظر فى النص الصريح فلا بأس من ذلك باعتباره اجتهادا، لكن بشرط ألا يتهمك أحد بالكفر بسبب ذلك.

وأنا أعتقد أن ما انتهت إليه الاجتهادات الدينية فى تونس يدخل فى إطار الاجتهادات التى تتوافق مع العصر وتطوراته الحديثة، وعلى هذا الأساس أؤيد وأدعم هذا النوع من التجديد ولست ضده على الإطلاق.

أشرت فى حديثك إلى موافقتك على موقف تونس، فهل تسعى أو تريد أن يطبق فى مصر؟

لا أسعى إلى أن يطبق فى مصر أو غيرها، فهذه ليست القضية، فالقضية أخطر من ذلك، الحديث ليل نهار عن تجديد الخطاب الدينى، لكن عندما تواجه المشكلات الفعلية لقضية التجديد تجد نفسك تتراجع للوراء، فإما أن تجدد وإما تمتنع عن التجديد، ولكن لكى تمضى فى طريق التجديد ينبغى أن تمضى إلى النهاية المنطقية للتجديد طالما تستخدم عقلك.

وماذا عن رد الأزهر على تونس بشأن القانون؟

رد لا يستطيع أن يرتفع إلى مستوى متغيرات الواقع، سواء فى مصر أو العالم الإسلامى، حتى الأزهر فى اجتهاداته لا يستطيع أن يرتقى إلى مستوى الحياة الفعلية فى مصر، فعلى سبيل المثال نجد شيوخ الأزهر يقولون إن الحجاب فرض، فماذا عن نصف السيدات اللاتى يخلعن الحجاب؟ والوزيرات اللاتى يسافرن من غير الحجاب، فماذا يفعل الأزهر أمام هؤلاء، فهو يصمت، وعدم إجابة الأزهر عن تلك الأسئلة نوع من العجز عن مواجهة المتغيرات الحديثة.

إذن لماذا ترى أن الأزهر عاجز عن مواجهة المتغيرات؟

الأزهر بطبيعته مؤسسة تقليدية، وهذا ما كان عليه الأمر أيام الإمام محمد عبده، لكن الأخير استطاع أن يحدث ثورة كبيرة عصفت بكثير من التقاليد الجامدة، ولكنهم كانوا يحاربونه وظلوا يحاربونه حتى الأنفاس الأخيرة لكنه انتصر عليهم فى النهاية، فالمقولة بأن مناهج الأزهر تسهم فى نشر الإرهاب بالتأكيد صحيحة، والدليل ما يدلى به مشايخ الأزهر من فتاوى غريبة وآخرها معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة، والتى لا تتفق مع العقل والإنسانية، فكتب التراث بها الخبيث والنفيس وعلينا إحكام العقل فى التعامل معها.

هل هناك فرق بين «محمد عبده» و«الطيب»؟

نعم هناك فرق كبير جدا، محمد عبده أقرب إلى العقلية الاعتزالية والفلسفة الرشدوية، وهذه مدرسة عقلية لا حدود فيها لاستخدام العقل، أما الطيب فأشعرى ماتريدى، والأشاعرة الماتريدية بطبيعتها تريد أن تتوسط بين الأشياء، ولكن هناك مناطق لا يمكن التوسط بها، وإنما لا بد أن تكون حاسما فيها، وعدم الحسم سيؤدى إلى التخلف، وهذا ما نحن فيه، فعلى سبيل المثال، أنت لديك حياة حديثة جعلت الرئيس يقول لهم لإنقاذ الأسرة علينا أن نحد الطلاق الشفهي، فهؤلاء يرفضون على أساس التقاليد المتوارثة، فهناك أوقات لا ينفع بها مسك العصا من المنتصف وتستوجب الحسم.

عقب إطلاق الرئيس دعوة تجديد الخطاب الدينى، سئلت وقتئذ عن دورالأزهر فى التجديد فأجبت «أتوسم فى الطيب خيرا».. لكن ومع مرورعامين على دعوة السيسى هل ما زلت تتوسم فى شيخ الأزهر خيرا؟

لم أعد أتوسّم به خيرا، لأن الرجل فى حقيقة الأمر أحبطنى، لأنه ليس فى شجاعة ولا جراءة الإمام محمد عبده رحمة الله عليه، وإنما واضح أنه يقع تحت ضغط التقليديين الذين تكاثروا بالأزهر وتحت تأثير السلفية الوهابية، وهذا يحول بين أشعريته المتفتحة والاستعداد للتجديد الفعلي للخطاب الدينى.

هل تريد أن تقول إن الأزهر يهيمن عليه الإخوان؟

أظن أننا لا نستطيع أن نتبعد عن هذا.

البعض يتساءل عن سر اختفاء وثيقة المرأة التى شاركت فى إعدادها مع شيخ الأزهر.. فما السر وراء عدم ظهورها؟

هذا الموقف يدلل على حقيقة موقف الطيب، هذه الوثيقة كانت آخر عهد علاقتنا بالأزهر، فأصدرنا أكثر من وثيقة وبعد ذلك جاء الإخوان بحكم مرسى، فجاءت إلى هذه اللجنة المدنية مجموعات إخوانية أمثال القيادية الإخوانية عزة الجرف الشهيرة بأم أيمن، وبدأت الخلافات فاعتذر الكثير من الشخصيات الثقافية المدنية وبناء عليه اختفت الوثيقة التى كتب مسودتها الدكتور صلاح فضل ولم يعد لها أثر.

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لماذا يخشي الأزهر من مدنية الدولة بإصراره على رفض كلمة مدنية فى الدستور واستبدالها بوطنية؟

لأن الدولة المدنية لن توافق وتبقى على سلطة الأزهر، فالمؤسسة تدافع عن مصالحها، فإذا وافق الأزهر على الدولة المدنية فمعناه أنه هيوافق بالضرورة على إلغاء سلطته الدينية وعلى أن الإسلام مسألة تعاقد بين العبد وربه، فلماذا تلجأ بعد ذلك إلى سلطة دينية تتوسط بينك وبين الله، كما لو كنت فى الكهنوت الكنسي فى العصور الوسطى، هذا هو السبب «مصالح»، فالأزهر يدافع عن مصالحه حتى ولو تعارضتت مع تعاليم الإسلام.

سبق أن تحدثت بأن الدولة لا تريد صداما مع الأزهر والسلفيين.. لماذا؟

اسأل الدولة.

وما شواهد حضرتك على ذلك؟

خير شاهد على ذلك ما يطل به علينا الدكتور ياسر برهامى من فتاوى غريبة وشاذة دون محاسبة، وكل أنشطة السلفيين مسموح بها حتى اليوم، فالدولة تخاف حقيقة الدخول فى صدام مع الأزهر، لأن الأمور ليست واضحة بالنسبة للدولة، فالأزهر يتعامل فى اتجاه مراوغ، فعندما طلب الرئيس تعديل الطلاق الشفهي رفض الأزهر.

ولكن رفض الأزهر كان مدعوما بأدلة شرعية، حسب قولهم؟

الاستناد إلى الأدلة الشرعية لا معنى له، ففى عصر محمد على كان الزواج والطلاق شفهيا، أما آلان وبعد استخدام التوثيق فى الزواج فمن يقول إن المسألة الشفهية هى الأصل فى الأشياء، لكن عندما يصل عدد المسلمين إلى أكثر من مليار كيف سيكون للطلاق الشفهي معنى من الأساس؟ فالمولى عز وجل أعطى لنا العقل لكى نستدل به على وجوده، فالأحرى أن نستخدمه فى تدبر الأمور.

البعض ينادى بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لست سنوات.. هل تتفق مع ذلك؟

مسألة تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة لست سنوات هذه من قبيل النفاق الذى لا يحتاج إليه الرئيس، لأن هناك فترة رئاسية أخرى، بالتأكيد أنه إذا تقدم لها سينتخبه الأغلبية من المصريين، صحيح أن هذه الأغلبية ليست بنفس الكثافة التى كانت عليها فى الانتخابات الأولى بسبب وجود كثير من المشكلات التى بات المجتمع المصري يعانى منها ومصاعب كثيرة يواجهها المصريون الآن، ومع ذلك لو ترشح السيسى سيفوز فأنا شخصيا سأنتخبه.

بمناسبة الحديث عن الانتخابات.. لماذا لم يظهر منافس للسيسى حتى الآن؟

لم يظهر منافس لأن الحياة السياسية الآن لا تشجع على ظهور منافس، فأنت لا تعيش فى مناخ ديمقراطى حقيقي مثل أمريكا وإنجلترا، فأنت فى مصر التى عانت منذ زمن بعيد من الاستبداد والديكتاتورية، فالمسألة لا تنصلح من يوم وليلة، فأنت فى حاجة إلى ديمقراطية تخلق أحزابا قوية.

نريد أن تتحدث لنا عن موقف دولة 30 يونيو من دعم الديمقراطية فى البلاد؟

أعتقد أن مسألة دعم الديمقراطية إحدى القضايا المؤجلة فى نظام الحكم الآن، ربما فى المرحلة القادمة تشغل اهتماما أكثر.

فى حالة ما إذا قرر الرئيس عدم الترشح لفترة ثانية.. من هو الأنسب للمرحلة القادمة؟

لكل حادث حديث، السيسى سيترشح والشعب المصرى سيجبره على الترشح.

مرعامان على انعقاد البرلمان.. كيف ترى أداء المجلس؟

للأسف أرى أن هذا البرلمان من أسوأ البرلمانات التى شهدتها الحياة النيابية المصرية، فلم تظهر به تكتلات بآراء مختلفة، وحتى الآن لا ينفذ أحكام القضاء ومنها قضية عمرو الشوبكى التى لا أملك تفسيرا لها، فالبرلمان غير جاد ويفتقد للشعبية.. أين وجود البرلمان فى حياة المصريين؟ لا يوجد فالمواطن لا يشعر بوجوده.

هل ترى فى مادة ازدراء الأديان مصيدة للمثقفين والمفكرين.. ولماذا تصر الدولة عليها رغم الهجوم؟

نعم مصيدة للمفكرين والمثقفين، لأن هذه المادة مطاطة، يمكن أن تضع أى شخص بالسجن بأحكام جائرة، وتصر الدولة على بقائها من أجل عدم تفعيل الدستور بشكل كامل، كما أن دفاع الأزهر عنها من أجل قمع الآراء المخالفة لرأى الأزهر خاصة أن المؤسسة الدينية لا تقبل الاختلاف معها ولا تقبل الاختلاف حتى من حيث المبدأ.

هل لديكم تحفظات على أداء الرئيس؟

نعم أهمها عدم الاهتمام الكافى بالثقافة والقوة الناعمة وتنميتها، مصر كانت لها السيادة بفضل القوة الناعمة، الآن تتآكل القوة الناعمة عاما بعد عام.

لدينا أكثر من 500 قصر ثقافى.. فلماذا لا نرى لها دورا فى نهضة المجتمع؟

قطاع الثقافة بشكل عام يعانى من مشكلة سوء الإدارة، تلك هى المشكلة التى تضرب كل قطاعات الدولة، كما أن قصور الثقافة من أشد القطاعات فسادا بوزارة الثقافة والفساد موجود فى كل الوزارات، لذلك اقترحت على الرئيس أن يخصص عاما لمحاربة الفساد، ونواجه الفساد بشجاعة وطرق فعالة حتى نتخلص منه، فضلا عن توجيه الناس للإبلاغ عن البؤر الفاسدة فى المجتمع.

أشرت إلى فساد قصور الثقافة.. فكيف تعاملت معه خلال ترؤسك الوزارة؟

للأسف أتيت بقيادة شابة للقضاء على الفساد داخل قصور الثقافة، ولكن اكتشفت أنه فاسد فقمت بإحالته للتحقيق.

هل تتفق مع وصف الدكتورعمرو موسى فى مذكراته للرئيس جمال عبد الناصر بـ"الديكتاتور"؟

قرأت جزءا من مذكرات عمرو موسى، وبصراحة شديد الإعجاب بها، فأنا من تعلم بفضل عبد الناصر ومجانية التعليم، ولولا مجانية التعليم ما أكملت تعليمى، وتقدمت للرئيس عبد الناصر بشكوى طلبت بها أكون معيدا بكلية الآداب بجامعة القاهرة فتدخل بالقانون وأصبحت معيدا وبذلك أكون ناصريا، ولكن لو سئلت: عبد الناصر ديكتاتور أم لا، فعبد الناصر ديكتاتور، ولولا هذه الدكتاتورية لما كانت نكسة 67، فقرار إغلاق المضايق الذى أخذه عبد الناصر بمفرده أدى إلى الكارثة، وكان مقامرة ولم يكن يشاور أو يستمع للآخرين، فاستبداده وانفراده بالحكم جعلا النكسة تحل بظلامها على البلاد، ومن لا يرى ديكتاتورية عبد الناصر فهو مخطئ، فعبد الناصر قال نصا بعد الهزيمة «إنه يستغرب كيف للشعب أن لا يضربهم بالأحذية»، وحاول بعد الهزيمة أن ينقد نفسه ونظامه، وأكد فى خطابه الأخير بجامعة القاهرة الذى حضرته أهمية التعددية السياسية باعتبارها الطريق المنير للمستقبل، أما مسألة الأغذية فلا حرج أن يلجأ الرئيس لاستيراد أغذية معينة بالخارج حفاظا على صحته.