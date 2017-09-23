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جهاز أكتوبر: تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى لـ"دار مصر" 8 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

جهاز أكتوبر: تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى لـ"دار " 8 أكتوبر

12:45 م السبت 23 سبتمبر 2017

دار مصر

كتبت- ندى الخولي:

أعلن خالد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وقال سرور، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إنه من المقرر تسليم 16 عمارة سكنية اعتبارًا من 8 أكتوبر "الزون الاول"، شاملة المرافق، على أن يتم استكمال تسليم باقي الوحدات تباعًا.

وأضاف سرور، إنه من المقرر أن تدخل جميع الخدمات إلى المشروع خلال شهرين من موعد التسليم، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تخص الحياة اليومية العادية متوفرة حول المشروع، لقربه من التجمعات السكنية وسوق الجملة.

وكان عدد من أجهزة المدن الجديدة بدأت في تسليم الوحدات السكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، حيث تم حتى الآن تسليم 173 وحدة، بمدن: دمياط الجديدة، وبدر والعاشر من رمضان، والعبور.

حيث تم تسليم 120 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، و٢٠ وحدة سكنية بمدينة بدر، و19 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و14 وحدة بمدينة العبور.​

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