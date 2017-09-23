إطلاق 7 ملايين ذريعة سمكية في بحيرة ناصر بأسوان

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بدأت هيئة الثروة السمكية بأسوان تنفيذ خطتها السنوية في تنمية بحيرة ناصر سمكيًا، حيث تم البدء فى إطلاق الدفعة الأولى من ذريعة أسماك البلطي في بحيرة ناصر بكميات تتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين وحدة من الذريعة، وذلك في إطار تنمية الثروة السمكية داخل بحيرة ناصر، وفقًا لما صرح به المهندس جمال عبدالحكيم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية.

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وقال "عبدالحكيم": إن "عملية الإطلاق تتم في الصباح الباكر بعد شروق الشمس مباشرة للحفاظ على حيوية الذريعة، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة في إجراءات عملية الإطلاق وبحضور مسئولي جمعيات الصيد ونقيب الصيادين في بحيرة ناصر.

وأشار إلى أنه يتم إطلاق الذريعة بالمسطحات المائية المخصصة للصيد التابعة لجميعات الصيد الأربعة العاملة في بحيرة ناصر، بالإضافة إلى شركة مصر أسوان لصيد الأسماك، وفقًا لخطة تنمية الأماكن الفقيرة من الأسماك بالبحيرة.