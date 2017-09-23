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وزارة الداخلية توضح أسباب وفاة مهدي عاكف

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مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية توضح أسباب وفاة مهدي عاكف

10:13 ص السبت 23 سبتمبر 2017

وزارة الداخلية توضح أسباب وفاة مهدي عاكف

محمد مهدى عاكف

كتب- علاء عمران:

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني أنه مساء أمس الجمعة، تلقى قطاع السجون إخطاراً من مستشفى قصر العيني يفيد وفاة المحكوم عليه محمد مهدى عاكف، المودع بها للعلاج، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ وذلك عن عمر يناهز 89 سنة.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني- في بيان صادر عن وزارة الداخلية صباح اليوم السبت- أن المحكوم عليه المتوفى، سبق إيداعه بسجن ملحق المزرعة على ذمة القضية رقم 6187 / 2017 جنايات المقطم، المعروفة إعلامياً بأحداث مكتب الإرشاد، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمه "قتل وشروع في قتل ".

وأشار إلى أنه تم في 9 سبتمبر 2015، إيداع عاكف بمستشفى ليمان طرة للعلاج، وأنه في 19 يناير 2017، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني لاستكمال علاجه، بناء على طلبه وموافقة قطاع السجون، لمعاناته من التهاب رئوي حاد وارتفاع بنسبة الصفراء والتهاب بالاثنى عشر.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل واقعة الوفاة، وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وتم تسليم الجثمان لذويه عقب ذلك لدفنه.

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