مشرع أوروبي: هناك الكثير من العمل لإنجازه" بشـأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

روما- (د ب أ):

يعد روبرتو جوالتيري، إيطالي يرأس لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الاوروبي، واحدا من مسؤولي الاتحاد الاوروبي القلائل، الذين توجهوا إلى مدينة فلورنسا الايطالية لسماع خطاب رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي حول انسحاب بريطانيا من التكتل.

وردا على أسئلة موجهة من وكالة الانباء الالمانية(د.ب.ا) عن الجوانب الايطالية في الخطاب، قال جوالتيري "أقدر ما قيل بشأن حقوق المواطنين، لاسيما دور محكمة العدل الأوروبية، غير أن هذا يتعين تحويله إلى موقف تفاوضي أكثر واقعية، لتجنب أي غموض، نظرا لأننا نحتاج إلى ضمان بشكل كامل للمجموعة الكاملة من حقوق المواطنين على الجانبين".

وفيما يتعلق بالتسوية المالية، فإن التعهد بالوفاء بالالتزام المالي، الناجم عن العضوية داخل الاتحاد الاوروبي، هو اعتراف بمبدأ أساسي للمفاوضات.

وبالطبع، فإن ذلك يتعين توضيحه وتنفيذه بشكل متماسك: وفيما يتعلق بذلك، هناك الكثير من العمل للقيام به على طاولة المفاوضات.

ووصف الدعوة لمرحلة انتقالية محدودة المدة، التي ستطيل العضوية البريطانية الحالية في السوق الموحد، بأنها إيجابية.

وأضاف أن هذا سيتطلب تطبيق الادوات الحالية الخاصة بمجالات التنظيم والميزانية والاشراف والقضاء بالاتحاد الاوروبي، كما تنص عليه الخطوط الارشادية للمجلس الاوروبي".

وحول ما يحدث حاليا، ذكر جوالتيري "من المهم العمل بشكل ملموس في المكونات الرئيسية لاتفاق الانسحاب لكي يتم التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى تقدم كاف ولبدء المرحلة الثانية من المفاوضات في الفترة الانتقالية، وعلى أساس إطار العمل للعلاقة المستقبلية".

وردا على سؤال حول الرسالة الشاملة من الجانب الاوروبي، قال جوالتيري "إننا نتوقع أن تتبع الكلمات أفعال. كان خطابا بناء، لكن هناك سلسلة من القضايا التي يتعين توضيحها، وهناك حاجة إلى تسوية قضايا ملموسة على طاولة المفاوضات".

وبسؤاله عن السبب الذي جعل ماي تختار فلورنسا، كمقر لعقد الاجتماع، قال جوالتيري "إنني أفهم أن ذلك وسيلة للإعراب عن الرغبة في إبقاء علاقات قوية مع أوروبا".