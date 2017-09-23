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بالصور.. تجريد ملكة جمال تركيا من لقبها.. والسبب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تجريد ملكة جمال تركيا من لقبها.. والسبب

12:48 م السبت 23 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

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 كتب -مصراوي:

جرد منظمو مسابقة ملكة جمال تركيا، الفائزة باللقب إيتير إيسين، بعد ساعات من تتويجها يوم الخميس.

وبحسب موقع " اليوم"، أن بعد اكتشاف نشرها تغريدة حول محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة صيف العام الماضي، قرر المنظمين بتجريدها.

وغردت إيسين البالغة 18 عامًا على حسابها في "تويتر" الشهر الماضي عن بداية الدورة الشهرية لديها، مضيفة أن دمائها "ضمت إلى دماء الأبطال" الذين سقطوا أثناء أحداث المحاولة الانقلابية.

وقال منظمو مسابقة ملكة جمال تركيا، عبر تغريدة في "تويتر" منشورة، أمس الجمعة، إن ايتير إيسين جردت من اللقب، وذلك بعد يوم فقط من فوزها بالمسابقة.

وأعرب المنظمون عن أسفهم لكتابة إيسين للتغريدة (قبل تتويجها) "غير المقبولة" وأعلنوا عن حرمانها من الحق في تمثيل تركيا بمسابقة ملكة جمال العالم بالصين.

وأفادت الأنباء بأن "إيسين" نفت أن يكون هذا الحساب في تويتر خاصًا بها. ولم تنشر وسائل الإعلام التركية نص التغريدة التي اعتبرت مسيئة.

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مصراوي Masrawy

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