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إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

12:55 م السبت 23 سبتمبر 2017

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

فرد خرطوش - أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصيب شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز تلا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات المصاهرة وتم نقل المصابين إلى للمستشفى.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة تلا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة كلاً من "م. ا. ا" 30 عامًا، بدون عمل، ومقيم مدينة تلا، مصابًا برش خرطوش في الكاحل الأيسر وأعلى الركبة اليمنى، و"ع. ف. أ" 27 عامًا، مؤهل متوسط، مصابًا بجرح قطعي في الرأس وضبط بحيازته السلاح المستخدم في الواقعة، عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وتم التحفظ عليه.

وبسؤال الطرفين، اتهم كلًا منهما الآخر بإحداث إصابته لخلافات بين شقيق الأول وزوجته شقيقة الثاني، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16036 جنح مركز تلا لسنة 2017 .

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