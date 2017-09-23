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العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق الصحراوي في أسوان

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق الصحراوي في أسوان

12:50 م السبت 23 سبتمبر 2017

العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق الصحراوي في أسوان

مستشفى ادفو العام

أسوان - إيهاب عمران:

تكثف أجهزة الأمن بأسوان، مجهوداتها لفك لغز العثور على جثة شاب مقتول، وملقاة على الطريق الصحراوي "أسوان – القاهرة".

يأتي هذا بعدما عثر عدد من أهالي مدينة السباعية، في محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، على جثة شاب مقتول وملقاة في مدخل مدينة السباعية على الطريق الصحراوي الغربي.

وبإخطار الأجهزة الأمنية، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة إدفو، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى "أ. ط" 23 عامًا، مقيم مركز إدفو، وكلف اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، مدير المباحث الجنائية، بسرعة تكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إدفو العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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