ضبط 4 مركبات "توك توك" مبلغ بسرقتها في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظمت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث سرقة السيارات، حملة بدائرتي مركز طوخ والخانكة، لضبط المركبات المبلغ بسرقتها، وأسفرت عن ضبط 4 مركبات "توك توك" مبلغ بسرقتها، وتم التحفظ عليها وعلى مستقليها وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن إخطارًا من العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقيام بحملة بالتنسيق مع مباحث السيارات، وأسفرت عن ضبط المدعو "ع" وشهرته "دقدق" 32 عامًا، سائق، أثناء قيادتة "توك توك" بدون لوحات، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها في قسم المرج بالقاهرة، واعترف المتهم بشرائه الـ"توك توك" من المدعو "محمد. ص" 23 عامًا، عاطل، مقابل مبلغ مالي ثلاثة آلاف جنيه.

وباستهداف الأخير، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة سرقة مركبة الـ"توك توك" المضبوط من منطقة المرج القاهرة من أسفل منزل صاحبه، وقيامه ببيعها للأول مقابل مبلغ مالي ثلاثة آلاف جنيه.

كما تم ضبط دراجه بخارية بدون لوحات معدنية بإحدى الجراجات بقرية السفاينة، وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها، وضبط سيارة بدون لوحات معدنية بإحدى ورش سمكرة السيارات بقرية مشتهر، وتبين أنها مبلغ بسرقتها في قسم أول أكتوبر.

وضبطت دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بإحدى الجراجات بمدينة الخانكة خلف المحكمة وتبين أنها مبلغ بسرقتها، وتم التحفظ على المسروقات والعرض على النيابة واستدعاء أصحابها.