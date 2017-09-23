بالصور- انتظام الدراسة بـ 200 مدرسة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

انتظمت الدراسة، اليوم السبت، في 200 مدرسة تعمل بنظام الفترتين "صباحية ومسائية" بمختلف أحياء الإسكندرية، في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد "2017 -2018".

وكثفت مديريات الإسكندرية استعدادتها لبدء الدراسة، غدًا، بباقي مدارس المحافظة والبالغ عددها 2285 مدرسة تستوعب مليون 150 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأجرى جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وقام "ذكرى" يرافقه آمال عبدالظاهر، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، بزيارة مدرستي العروة الوثقى للبنين والعروة الوثقى للبنات للاطمئنان على بدء الدراسة بهما.

وتضم إدارة وسط التعليمية 26 مدرسة تعمل بنظام الفترتين حيث يوجد بها 8 مدارس للمرحلة الابتدائية و3 للإعدادية و3 للثانوية العامة و12 للتعليم الفني فيما تستقبل باقى المدارس طلاب الفترة الواحدة الأحد.

واستكمل وكيل وزارة التربية والتعليم جولته بمدارس إدارة غرب التعليمية حيث زار مدرسة النيل الإعدادية والنيل الثانوية وعدلي عياد الصباحية والشيخ سيد صباح الابتدائية.

وهنأ وكيل أول الوزارة الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالجد والاجتهاد والتفوق، مشددًا على غرس الانتماء للوطن وحب الوطن والانضباط وقبول الآخر.