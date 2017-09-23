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"أنت أقوى من المخدرات" تواصل حملتها في مراكز المنيا

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مصراوي Masrawy

"أنت أقوى من المخدرات" تواصل حملتها في مراكز المنيا

12:32 م السبت 23 سبتمبر 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء لقاء حواريًا للشباب بمركز العدوة للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات على صحة الفرد والأسرة، والأثار المدمرة للمخدرات على المجتمع وأهمية العلاج المبكر لمن وقع في دائرة الإدمان.

وتأتي تلك اللقاءات ضمن خطة استثمار طاقات الشباب التي تنفذها الإدارة وحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أقرها مجلس الوزراء بكافة محافظات الجمهورية، لرفع الوعي بقضية الإدمان والتعاطي، لدى كافة الفئات، وخاصة الشباب.

قالت ماريا نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب، إن اللقاء شهد تفاعل كبير من الشباب حيث تم توزيع كتيبات وملصقات للتوعية بخطورة المخدرات، مشيرة إلى أنه جاري تدريب لإعداد كوادر شبابية من أبناء المحافظة بكافة المراكز والقرى لديهم القدرة على التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات في محيط كل منهم، فيما قدم نبيل علام، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال اللقاءات عرضًا حول الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التعاطي والإدمان في المجتمع وأضرار المخدرات على مستقبل الوطن، خاصة أنها تستهدف الشباب بشكل كبير، مؤكدًا أن الخلل والتفكك الأسري يعد عاملًا رئيسيًا في تلك الأزمة.

وأوضح علام، أن الدولة تقوم بمعالجة أي مدمن للمخدرات بشكل مجاني وسري للغاية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد خط ساخن وهو 16023 لتلقي أي استفسارات عن حالات تحتاج للعلاج كما تم تنفيذ حملة إعلامية كبرى للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات.

وأضاف أن محافظة المنيا تمتلك مستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بمدينة المنيا الجديدة تهدف إلى محاولة إعادة تأهيل المدمن سلوكيًا وصحيًا، وأكد أن الطريق الحقيقي للعلاج يبدأ من الرغبة الحقيقية للمدمن في العلاج، لأن خطورته لن تقتصر على نفسه فقط بل ستمتد إلى كل من يحيط به.

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