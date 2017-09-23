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محافظ كفر الشيخ يقدم هدايا وأدوات مدرسية للطلاب في أول أيام الدراسة

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محافظ كفر الشيخ يقدم هدايا وأدوات مدرسية للطلاب في أول أيام الدراسة محافظ كفر الشيخ يقدم هدايا وأدوات مدرسية للطلاب في أول أيام الدراسة

التحرير

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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عدد من المدارس بمدينة كفرالشيخ، مع بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الاحتياجات الضرورية للطلبة وهيئة التدريس، وللتعرف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وشملت جولته التفقدية للمدارس اليوم مدرسة السلام الابتدائية بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، والتي تضم 1167 تلميذ وتلميذة، موزعين على 18 فصل مدرسي، كما تفقد المدرسة الحديثة للتعليم الأساسي بإدارة كفرالشيخ التعليمية، والتي تضم 1700 طالب وطالبة بـ53 فصلًا مدرسيًا، وتفقد أيضًا معهد فتيات كفرالشيخ الإعدادي الأزهري، والذي يضم 10 فصول بـ 333 فتاه.

محافظ كفر الشيخ بالمدارس

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كما وزّع محافظ كفرالشيخ على طلاب وطالبات المدارس والمعهد الأزهري كهدية، مع بداية أول يوم من العام الدراسي.

 

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التحرير