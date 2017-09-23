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وزير الري يفتتح كوبري «القناطر التسعة» بالشرقية

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وزير الري يفتتح كوبري «القناطر التسعة» بالشرقية وزير الري يفتتح كوبري «القناطر التسعة» بالشرقية

التحرير

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افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، كوبري "القناطر التسعة" المُطل على بحر "مويس" بالكيلو 36 بمدينة الزقازيق، بتكلفة بلغت 5 ملايين و254 ألف جنيهًا.

وأشار وزير الري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أنه جاري ازدواج عدد من الطرق على المجاري المائية، والتي تحتاج لأعمال تغطية بالتعاون مع وزرة النقل ومحافظة الشرقية، منوهًا أنه تم الانتهاء من الاستعدادت اللازمة لاستقبال موسم السيول المُحتملة.

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وأوضح "عبدالعاطي" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالاشتراك مع المحافظين والدفاع المدني ومسئولي الري، لمتابعة تطهير مخرات السيول والانتهاء من إنشاء السدود، فضلًا عن تزويد غرفة العمليات بنظام الإنذار، لإعطاء تنبؤ مُبكر بحالة الطقس لمدة 3 أيام.

من جانبه، قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية: إن "كوبري (القناطر التسعة) سيساهم في تخفيف الازدحام والاختناق المروري، حيث يعمل على ربط منطقة المسلمية بطريق (الزقازيق – بهنباي) وربط محوري الزقازيق شرقًا وغربًا".

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التحرير

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