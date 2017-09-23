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بيان عسكري عراقي يكشف عن مخطط إرهابي لاستهداف شعائر عاشوراء في بغداد

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مصراوي Masrawy

بيان عسكري عراقي يكشف عن مخطط إرهابي لاستهداف شعائر عاشوراء في بغداد

12:30 م السبت 23 سبتمبر 2017

بيان عسكري عراقي يكشف عن مخطط إرهابي لاستهداف شعائر عاشوراء في بغداد

ارشيفية

بغداد- (د ب أ ):

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم، السبت، بأن قوات استخبارية عراقية كشفت مخططا ارهابيا لاستهداف شعائر عاشوراء في بغداد .

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان صحفي اليوم، إن قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من كشف ارهابية تخطط لعمليات ارهابية داخل العاصمة وباقي المحافظات الجنوبية، تستهدف من خلالها تجمعات الزوار والمواكب الحسينية خلال شهر محرم الحرام .

وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن الشبكة هيأت انتحاريين، وتمت مهاجمة الشبكة الارهابية بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض ضمن حدود مدينة الرمادي، والاشتباك معهم لساعات متواصلة وبإسناد طيران الجيش ".

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن قتل ثلاثة انتحاريين، بينهم الارهابي المكنى أبو براء التركماني، كما أسفرت العملية عن العثور على حقائب محمولة، وأحزمة ناسفة جاهزة للتفجير، وموادا أخرى .

وطبقا للبيان، جاءت هذه العملية وفق معلومات بعد التحقيق مع أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المقبوض عليه شمال بغداد .

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