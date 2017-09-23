سول/ بكين-(د ب أ):

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم رصد زلزال بقوة 3.4 درجة في كوريا الشمالية اليوم السبت.

وأضاف تقرير يونهاب نقلا عن هيئة صينية لرصد الزلازل قولها إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة و29 دقيقة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية الكورية الجنوبية أنه تم رصد زلزال بقوة ثلاث درجات في منطقة كيجو في إقليم نورث هامجيونج الكوري الشمالي.

وأضافت الهيئة أنه يفترض أن يكون زلزالا طبيعيا.