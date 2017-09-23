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بالصور - "الانتماء" للوطن.. الدرس للأول لتلاميذ المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور - "الانتماء" للوطن.. الدرس للأول لتلاميذ المنيا

12:27 م السبت 23 سبتمبر 2017

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"أنت أقوى من المخدرات" تواصل حملتها في مراكز المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

التزمت مئات المدارس بمحافظة المنيا، بتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتخصيص الحصة الأولى من أول أيام الدراسة، للحديث عن قيم الانتماء و قيمة حب الوطن.

وقالت ماجدة مكرم، معلمة ابتدائي، لـ"مصراوي"، إن الحديث عن الانتماء والهوية له أهمية قصوى في بداية العملية التعليمية، لأننا من خلال يتعلم التلاميذ والطلاب أن انتمائهم لبيئة ووطن ولغة، يعتبر جزء من هويتهم وشخصيتهم، وأن انتماءهم لأسرتهم هو صورة مصغرة من انتماءهم لبلدهم، وأن حفاظ التلميذ على مدرسته وبلده يتساوى مع حفاظه على عائلته وممتلكاته.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، في تصريحات إعلامية سابقة، إن العام الدراسي الجديد يشهد تخصيص فقرة في طابور الصباح والحصة الأولى، للتأكيد على بث قيم الانتماء والهوية المصرية والأخلاق في نفوس الطلاب.

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مصراوي Masrawy

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