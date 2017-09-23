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افتتاح 3 طرق كبرى في احتفالات الوادي الجديد بعيدها القومي

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مصراوي Masrawy

افتتاح 3 طرق كبرى في احتفالات الوادي الجديد بعيدها القومي

12:23 م السبت 23 سبتمبر 2017

افتتاح 3 طرق كبرى في احتفالات الوادي الجديد بعيدها القومي

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، افتتاح 3 طرق كبرى خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي أوائل أكتوبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء وبعض المسئولين بوزارة الإسكان.

وقال المهندس نصر محمد طبيخ، مدير فرع الهيئة العامة للطرق بالوادي الجديد، إنه سيجري افتتاح طريق "الداخلة – العوينات" بطول 35 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، كما سيجري افتتاح طريق الفرافرة عين "دلة"، بطول 90 كيلو متر وبتكلفة 400 مليون جنيه، ضمن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها بالوادي الجديد.

وأضاف طبيخ، أنه سيجري افتتاح عددًا من الطرق الأخرى التي تنفذها الهيئة بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 7 مشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 800 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 20172018.

وقال المهندس عبدالرازق أحمد، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إنه سيجري افتتاح طريق الفرافرة ديروط بطول 310 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه بتمويل من جهاز التعمير، وأن الطرق التي سيجري افتتاحها تعد محاور مهمة لربط الوادي الجديد بوادي النيل.

وتحتفل الوادي الجديد، بالعيد القومي في 3 أكتوبر من كل عام، في ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين العسكريين وجهاز تعمير الصحاري إلى واحة الخارجة عام1959، تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبدالناصر بإنشاء وادي مواز لوادي النيل بمنطقة الواحات.

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