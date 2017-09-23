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بالصور.. 216 ألف طالب ينتظمون في الدراسة داخل 906 مدارس بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 216 ألف طالب ينتظمون في الدراسة داخل 906 مدارس بالأقصر

12:23 م السبت 23 سبتمبر 2017

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"أنت أقوى من المخدرات" تواصل حملتها في مراكز المنيا

الأقصر - محمد محروس:

انتظم 216 ألف و168 طالبًا وطالبة، في مراحل وأنواع التعليم المختلفة بمحافظة الأقصر، داخل 906 مدرسة بكافة أنحاء المحافظة اليوم السبت، في بداية عام دراسي جديد شهد إعلان حالة التأهب بقطاع التعليم لمواجهة أي خروج أو تقصير وذلك بتعليمات من الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وقال طه بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنه قام بجولة موسعة على عدد من المدارس التي انطلق بها العمل اليوم السبت، يرافقه اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، للاطمئنان على سير العمل وحضرا الطابور الصباحي والسلام الوطني وتحية العلم.

وأكد بخيت على تشكيل لجان من المديرية والإدارات التعليمية السبعة بالمحافظة، خاصة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني للمرور على جميع المدارس على مستوى المحافظة، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث الانتهاء من الصيانة البسيطة بالمدارس وتسليم الكتب المدرسية من مخازن الإدارة وتوزيع الجداول المدرسية وإعداد قوائم الفصول وتجديد علم الجمهورية ونظافة المدارس من الداخل والخارج بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة داخل المدارس.

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