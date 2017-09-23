تأجيل إعادة محاكمة متهمين بالخصومة الثارية بأوسيم لـ 18 نوفمبر

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين سالم حافظ رابح، وسعد زغلول سعد، في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، لجلسة 18 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت، وبسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه "يحيي عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل.