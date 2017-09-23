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اقتصادية قناة السويس: 20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

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اقتصادية قناة السويس: 20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم اقتصادية قناة السويس: 20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

التحرير

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أنها تعمل بشكل طبيعي، وأن إجمالي الحركة بلغ 20 سفينة.

وأشارت "الهيئة" في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجّل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

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وأكدت على أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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التحرير

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