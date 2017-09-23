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انقطاع الكهرباء لأكثر من 36 ساعة عن 4 قرى بطوخ.. والأهالي يستغيثون

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انقطاع الكهرباء لأكثر من 36 ساعة عن 4 قرى بطوخ.. والأهالي يستغيثون انقطاع الكهرباء لأكثر من 36 ساعة عن 4 قرى بطوخ.. والأهالي يستغيثون

التحرير

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واصل انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 36 بقرية طنط الجزيرة بالكامل ومعظم مناطق قرى أكياد دجوى وجزيرة الأحرار وكفر الرجالات بطوخ بمحافظة القليوبية وسط حالة استياء من المواطنين بسبب عدم الإعلان عن السبب وراء الانقطاع أو عودة التيار .

وقال محمد حسنى مواطن مقيم بقرية طنط الجزيرة: إن "الكهرباء مقطوعة عن القرية منذ الساعة الثامنة مساء أول أمس والأهالي والمحال التجارية لجأوا إلى المولدات لمواجهة الانقطاع واستمرار حركة البيع والشراء، في الوقت الذي قمنا بالاتصال بأرقام الأعطال وشركة الكهرباء لكن دون فائدة".

"هاني الموجي" مواطن مقيم بقرية جزيرة الأحرار، أكد أن الكهرباء مقطوعة بعدد كبير من مناطق القرية منذ أكثر من 36 ساعة، خاصة الأماكن التى تغذيها محطة قها، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تعطل وتلف الأجهزة الكهربائية، مطالبًا بإعادة التيار رأفة بالمواطنين، لاسيما وأنهم يستقبلون أول أيام العام الدراسي غدًا.

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وناشد الأهالي محافظ القليوبية والمسئولين بالكهرباء بسرعة التدخل وإعادة التيار الكهربائي فى أسرع وقت.

فيما كشف مصدر مطلع بإدارة كهرباء طوخ فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن التيار الكهربائي مقطوع بقرى أخرى خاصة الخطوط المربوطة على محطة محولات (قها) الرئيسية بسبب القيام بأعمال صيانة مركزية بها.

وأوضح "المصدر" أن إدارة الكهرباء نفسها مقطوع عنها التيار بسبب وجودها على خط التغذية من نفس المحطة، لافتًا إلى أن أعمال الصيانة من المقرر أن تنتهي الساعة الثانية ظهر اليوم، وسيتم إعادة التيار مرة أخرى.

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التحرير

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