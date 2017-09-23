رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الجدد والقدامى بالعام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، إن أعضاء هيئة التدريس حرصوا على الحضور في أول يوم دراسة وأن الكلية تمارس أنشطتها في استضافة رواق الجامع الأزهر مشيرا إلى أنه سيتم عقد مجلس كلية.

وأضاف الدكتور عادل الخراشي عميد كلية الشريعة والقانون، أن هناك تواجد من بعض الطلاب القدامى وأن الكلية منتظمة في حضور أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور عبدالصبور فاضل عميد كلية الإعلام أن الكلية منتظمة بحضور أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة للباحث سامح عبدالغني بحضور الدكتور مصطفى الفقي ظهر اليوم.​