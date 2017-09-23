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"باب النجار مخلع".. تعليم "الجيزة والقليوبية" يستبدلان "التابور" بـ"الطابور" في نشراتهم

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مصراوي Masrawy

"باب النجار مخلع".. تعليم "الجيزة والقليوبية" يستبدلان "التابور" بـ"الطابور" في نشراتهم

11:53 ص السبت 23 سبتمبر 2017

طابور الصباح

كتبت- ياسمين محمد:

في لافتة مثيرة للسخرية، نشرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، خبرًا يفيد تفقد مديرة المديرية اليوم الأول للدراسة ببعض المدارس، ذاكرة أنها حضرت "تابور" الصباح مع الطلاب.

ويعتبر هذا الخطأ الإملائي، المتعلق بكتابة كلمة "الطابور" على هذه الشاكلة "التابور"، شهيرًا في نشرات التربية والتعليم، فقبل أيام من الآن، عممت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، منشورًا على الإدارات التابعة لها، بشأن مواعيد العمل بالمدارس الثانوية التي تعمل يوم كامل بنظام الفترات، محددة الفترة الأولى "تابور الصباح" من الساعة 7:45 وحتى الـ8.00.

وأثارت هذه الأخطاء الإملائية سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمثل المصري الشهير: "باب النجار مخلع"، و: "الطابور بالطاء يا أهل التعليم".​

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