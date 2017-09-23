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بدء الدراسة في 13 مدرسة قبطية بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بدء الدراسة في 13 مدرسة قبطية بالمنوفية

12:17 م السبت 23 سبتمبر 2017

بدء الدراسة في 13 مدرسة قبطية بالمنوفية

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

بدأت صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد في 13 مدرسة قبطية بمحافظة المنوفية، والتي تحصل على إجازة يوم الأحد، بينما تبدأ الدراسة غدًا في جميع مدارس المحافظة.

وقال الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه زار مدرستين اليوم لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد بقرية طوخ دلكا بمركز تلا وتبين انتظام الطلاب وبلغت نسبة الحضور 99% حيث تلقى تقارير بنسب الغياب والتي لم تتعد 1% من عدد الطلاب.

وأضاف أن الدراسة ستبدأ غدًا في 2170 مدرسة بمراكز المحافظة، وتستقبل نحو مليون طالب وطالبة لبدء عام دراسي جديد، موضحًا أنه تم الاستعداد لاستقبال عام جديد بعقد اجتماعات مع الصحة والأمن لمنع أي معوقات لاستقبال عام جديد.

وأضاف، أن روساء المدن يعقدون اجتماعات دورية مع مديري العموم بالتربية والتعليم لمتابعة العام الدراسي الجديد ومتابعة المدارس، ومشاكلها من خلال جولات ميدانية على المدارس.

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