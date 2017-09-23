«ديربي تورينو» يشعل صراع الصدارة في الدوري الإيطالي

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يستقبل يوفنتوس الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة نظيره تورينو الخامس برصيد 11 نقطة في لقاء الديربي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من تحقيق يوفنتوس للعلامة الكاملة في الدوري بالفوز في المباريات الخمس الأولى، فإن السيدة العجوز تجد منافسة شرسة من قبل نابولي الذي حقق العلامة الكاملة أيضًا وبفارق أهداف أكبر.

وبالنظر إلى لقاء الديربي اليوم نجد أن يوفنتوس حقق الفوز في 67 مباراة وتعادل في 42 مواجهة، بينما حسم تورينو 35 لقاء لصالحه.

ولم يتمكن تورينو من الفوز على يوفنتوس سوى مرة واحدة فقط في آخر 22 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري الإيطالي، وفي آخر 6 ديربيات سجل اليوفي 4 أهداف في الوقت الضائع.

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ولم يخسر يوفنتوس لقاء الديربي على ملعبه منذ عام 1995، وحقق منذ ذلك الحين الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 لقاءات.

ويعد تورينو الفريق الوحيد الذي خسر يوفنتوس أمام نقاط في آخر 38 مباراة خاضها اليوفي على ملعبه في الدوري الإيطالي.

وللمرة الأولى منذ موسم 1992- 1993 يتواجه الفريقان بعد 5 جولات من الدوري الإيطالي دون أن يتعرض أي منهما لأي خسارة في المسابقة.