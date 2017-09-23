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رونالدو وميسي ونيمار.. من يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم؟

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رونالدو وميسي ونيمار.. من يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم؟ رونالدو وميسي ونيمار.. من يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم؟

التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، عن المرشحين الثلاثة للتتويج بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.

ويعد رونالدو المرشح الأبرز للاحتفاظ بالجائزة التي توج بها العام الماضي، وذلك بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد.

ونجح رونالدو في التتويج بهدف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد إحرازه هدفين في المباراة النهائية أمام يوفنتوس، كما سجل 10 أهداف كاملة في آخر 5 مباريات في المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية ليصبح اللاعب الأفضل في ريال مدريد في الموسم الأفضل على الإطلاق في تاريخ الريال.

وعلى الجانب الآخر لم يكن موسم 2016- 2017 من المواسم المميزة لبرشلونة، حيث توج العملاق الكتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا فقط، مما يضعف كثيرًا من حظوظ ميسي في التتويج بالجائزة هذا العام.

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وسجل النجم الأرجنتيني 54 هدفًا في جميع المسابقات خلال هذا العام وصنع 19 هدفا، أتى منها 37 هدفا في الدوري الإسباني، وسجل منها أيضًا هدف تتويج برشلونة بلقب الكأس على حساب ألافيس في المباراة النهائية.

وأخيرًا يعد نيمار مرشحًا بقوة لاحتلال المركز الثالث في عملية التصويت هذا العام خلف رونالدو وميسي، وذلك بعدما خاض 45 مباراة مع برشلونة هذا العام سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 27 أخرى.

وكان العرض الأبرز لنيمار خلال هذا العام أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مساعدته لبرشلونة في الريمونتادا التاريخية بالفوز على الفريق الفرنسي بنتيجة 6-1.

وتوج نيمار خلال الموسم الماضي بالسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا إلى جانب الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد ريو.

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التحرير

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