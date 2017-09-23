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تفاصيل تبرئة «وردة» من واقعة التحرش

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تفاصيل تبرئة «وردة» من واقعة التحرش تفاصيل تبرئة «وردة» من واقعة التحرش

التحرير

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كشف مصدر بمنتخب ، أن عمرو وردة لاعب أترميتوس اليوناني بريء من تهمة التحرش بزوجات زملائه في فريقه السابق فيرينسي البرتغالي.


قال المصدر لـ"التحرير"، إن اللاعب تعرض للاعتداء من كابتن فريقه في فيرينسي لأنه رأى وردة يتحدث مع زوجته، ودخل وردة في مشادة مع مديره الفني بعد اعتداء كابتن الفريق عليه، والذي طلب رحيل وردة والتخلص منه لأنه يحاول التحرش بزوجات زميليه.

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وتابع بأن الجهاز الفني لمنتخب مصر تأكد من براءة اللاعب مما تردد عن تحرشه بزوجات زملائه بفريق فيرينسي، حيث إن إيهاب لهيطة تحدث مع أندوني مدرب أحمال والذي نشأ في مدينة باوك اليونانية، للاستفسار عن سلوك عمرو وردة في أوروبا، وأكد له مدرب الأحمال أن اللاعب لا تصدر منه مثل هذه الأفعال نهائيا.


وتأكد الجهاز الفني من براءة اللاعب، وأصبحت فرصته قوية جدا في الانضمام للمنتخب خلال لقاء غانا بالجولة الأخيرة لتصفيات .

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التحرير

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