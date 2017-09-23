قبل موقعة رادس.. 3 مخاوف تطرد النوم من أعين «البدري»

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب رادس بتونس، ضمن إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل مع الترجي التونسي، يوم السبت الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بهدفين لمثلهما، وسط جماهيره، لتتعقد مهمته في رادس.

ويحتاج الأهلي للفوز على الترجي بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين، من أجل الحصول على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهدفين لمثلهما.

وقبل ساعات معدودة على المباراة المرتقبة، هناك 3 مخاوف تطارد البدري، ترصدها لكم «التحرير» في السطور التالية..

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التسجيل مبكرًا

يخشى حسام البدري، تسرع لاعبي الأهلي في المباراة، من أجل محاولة التسجيل مبكرًا في مرمى الترجي، وهو ما سيفقدهم تركيزهم، لذلك حرص على التأكيد عليهم بضرورة الحفاظ على التركيز، مع استغلال الفرص المتاحة، وعد التسرع، لا سيما وأن الأهلي يكفيه الفوز بهدف وحيد للتأهل لنصف النهائي.

الضغط الجماهيري

يراود حسام البدري، خوف من الضغط الجماهيري المؤازر للترجي في ملعب رادس، حيث يخشى تأثيرهم بالسلب على لاعبي الأهلي، خاصة وأن هناك عددا ليس قليلا منهم لم يعتد على مثل تلك الأجواء، وهو ما يدفعه لعقد جلسة معهم للتأكيد على ضرورة عدم التركيز مع الجماهير نهائيا.

هدف قاتل

ربما هو السيناريو الأبرز والمخيف بالنسبة لحسام البدري، أن يكون متقدمًا بهدف نظيف، حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، لتستقبل بعدها شباكه هدف التعادل في وقتٍ قاتل، وهو ما سيربك حساباته، لذلك سيطالب اللاعبين بضرورة الحفاظ على التقدم وعدم التفريط في الفوز.