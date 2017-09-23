«العميد ميكس ألوان».. أزمات حسام حسن عرض مستمر (تقرير)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

شهدت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، أمس الجمعة، أحداثا مثيرة لعل أبرزها إشارة حسام حسن بعد اللقاء بقميص أحمر لقلبه، مشيرًا إلى حبه للنادي الأهلي، قبل أن يمسك بقميص المصري مشيرًا لحبه له أيضًا.

وفاز نادي الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكنرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الممتاز، ليرتفع رصيد القلعة البيضاء للنقطة السابعة، ليأتي في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وصرح حسام حسن بعد المباراة: «جماهير الزمالك شتمتني بأسرتي وحقى عند المراقب واتحاد الكرة وهؤلاء لا يمثلون نادى الزمالك فمن أحضرهم هو من يوجههم ورديت بحبي لمكانين هما الأهلي والمصري وردى كان بشكل محترم وأنا طول عمري بأحسس على جماهير الزمالك مع إني ابن الأهلي وتربيت فيه».

كما رد طارق يحيى المدرب العام للقلعة البيضاء، على إشارة حسام حسن قائل: "عمركم ما هتبقوا زملكاوية، مع إن ده شرف ليكوا، لكن احنا لا يشرفنا أن تكونا زملكاوية يتشدقوا بحب الزمالك وطوال المباراة شتيمة فى الزمالك واليوم سحبنا منهم شرف الزمالك".

وأضاف المدرب العام للقلعة البيضاء: "متعجب من تصرفات التوأم خلال المباراة، وكلاهما ظل يسب الزمالك ولاعبيه طوال أحداث اللقاء، وهو ما يدل على أنهما لا تربطهما أي علاقة بالزمالك ولا جماهيره كما يدعيان".

وأردف طارق يحيى: "كفاية قلة أدب وطولة لسان عمركم ما كنتم زملكاوية ولا هتكونوا، هو إحنا فتوات إحنا مدربين محترمين.. ولحد إمتى هنفضل كده وطولة اللسان ونشتم عيب اللي بيحصل بيشتموا جمهور الزمالك وبيطلعوا الفانلة الحمراء، كان يوم أسود يوم ما دخلتم الزمالك عيب إنتوا ناس كبار».

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية أبرز المواقف المثيرة للجدل، التي قام بها حسام حسن، خلال مسيرته التدريبية:

محاولة الاعتداء على جوزيه

عندما كان يتولى حسام حسن، القيادة الفنية للزمالك حاول الاعتداء على البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، بسبب إحراز لاعبي الفريق الأحمر هدفا في أثناء سقوط ثنائي الزمالك إبراهيم صلاح وعاشور الأدهم، على الأرض.

الاعتداء على مصور

شاهد أيضا 7 أسباب لانهيار ريال مدريد في الدوري الإسباني عقد رعاية ريال مدريد الجديد يتخطى مانشستر يونايتد وبرشلونة العُقم يصيب نجوم ريال مدريد

اعتدى حسام حسن، على مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية، وهي الأزمة التي أدت إلى حبسه بعد أن أصدر المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، قرارًا تحت إشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، والمستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، بحبس حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، ومساعده حسن مصطفى، ووليد بدر إدارى الفريق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل الإفراج عنه بعد التصالح.

سب لاعبي بتروجت

خناقات حسام حسن لم تخل منها فترة قيادته لفريق "المصرية للاتصالات"، وكان طرف المشاجرة، هذه المرة، هو مدربه السابق "مختار مختار"، الذي كان يقود "بتروجت" وقتها، واعترض على تهجم "حسام" على لاعبي الفريق المنافس وشتمهم وسب مدربهم، وفقا لما رواه "مختار مختار" بعد انتهاء الواقعة.

الزمالك قادم

خرج حسام حسن (حـينما كان مديرًا فنيا للزماك في 2009) لكاميرات القنوات الفضائية متشبثا بـ"قميص" الزمالك، عقب مباراة القمة، ليصرخ: "من النهارده مفيش غير أبيض بس.. وهانكسب أي حد حتى لو كان محظوظا".

الاعتراض على الحكام

منذ بداية مسيرة حسام حسن، مع التدريب وهو دائم الاعتراض على قرارات الحكام، مما يجعله يتعرض للطرد ويوجد في المدرجات في أغلب الأوقات.