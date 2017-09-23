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وكيل وزارة التعليم بالجيزة تتابع أول يوم دراسي بمدرستين بإدارة "جنوب"

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مصراوي Masrawy

وكيل وزارة التعليم بالجيزة تتابع أول يوم دراسي بمدرستين بإدارة "جنوب"

12:02 م السبت 23 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

رئيس جامعة القاهرة: الحفظ والتلقين يخرّج إرهابيين.. ونُعلّم السياسة ولا نمارسها -حوار

الألبوم التالى

رئيس جامعة القاهرة: الحفظ والتلقين يخرّج إرهابيين.. ونُعلّم السياسة

كتبت- ياسمين محمد:

تفقدت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المديرية بالجيزة، المدرسة المصرية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة جنوب الجيزة، والمدرسة المصرية الابتدائية الخاصة، وهما من المدارس اللاتي بدأت بها الدراسة اليوم السبت.

وحضرت إبراهيم مع التلاميذ، طابور الصباح، والإذاعة المدرسية وتحية العلم، وتفقدت الفصول وحضور الطلاب.

يذكر أن العام الدراسي الجديد، قد بدأ اليوم السبت، بمدارس 11 محافظة بالوجه القبلي، إلى جانب بعض المدارس الخاصة ومدارس التعليم المزدوج الفنية، وتنطلق الدراسة بشكل فعلي بكافة محافظات الجمهورية، غدًا الأحد.​

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