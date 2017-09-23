ماكرون يقدم مقترحات إصلاح الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية

باريس- (د ب أ):

يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات لإصلاح الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، بعد يومين من الانتخابات العامة التي من المتوقع أن تفوز فيها المستشارة أنجيلا ميركل بفترة ولاية رابعة.

وكانت أول زيارة دولية لماكرون بعدما أصبح رئيسا في مايو لبرلين، حيث تعهد هو وميركل بالعمل سويا لخلق خارطة طريق للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

وتقليديا ينظر لألمانيا وفرنسا على أنهما القوة الدافعة للاندماج الأوروبي، ويتطلع ماكرون للعمل على تعهد قطعه خلال حملته لإصلاح وتقوية التكتل.

وقال مكتب ماكرون إنه سوف يطرح الخطوط العريضة لرؤيته في كلمة أمام الطلبة في جامعة السوربون في باريس يوم الثلاثاء.

ودعا ماكرون إلى حملة استثمارية جديدة في منطقة اليورو، وإلى انشاء منصب وزير مالية لمنطقة اليورو للإشراف على السياسة الاقتصادية عبر التكتل.

وقالت ميركل إنها لا تعارض تعيين مثل هذا الوزير، ولكنها تختلف مع ماكرون بشأن مدى القوة التي ينبغي أن يتمتع بها هذا الدور".

ويقول ماكرون إن الوزير ينبغي أن يكون لديه ميزانية بمئات المليارات من اليوروهات. وتحدثت ميركل عن ميزانية "أقل حجما".