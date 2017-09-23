زوجها من الضباط الأحرار وابنتها فنانة شهيرة.. ما لا تعرفه عن «الست أمينة»

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هي واحدة من أشهر أمهات السينما المصرية، وأكثرهن طيبة وهدوءًا، تعاطف معها ملايين المشاهدين في فيلم "بين القصرين"، المأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، فهي صاحبة شخصية "أمينة"، التي كرست لنموذج الزوجة المغلوبة على أمرها أمام سطوة زوجها القاسي "سي السيد"، ورغم صغر حجم دورها في ذلك الفيلم، فإنه ضمن لها شهرة ممتدة عبر الأجيال، وذلك من حسن حظها، لأنها لم تشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية على مدى مسيرتها الفنية.



ولدت "آمال زايد" في 27 سبتمبر 1910، وبدأت مشوارها الفني وهي في العشرين من عمرها، إذ التحقت بالفرقة القومية مقابل 3 جنيهات في الشهر، ومن ثم شاركت في المسلسل الإذاعي الشهير "عيلة مرزوق أفندي"، مع شقيقتها الفنانة "جمالات زايد"، ولم تكن قد جاوزت الثلاثين بعد.

الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "بائعة التفاح"، عام 1939، الذي تزامن مع مشاركتها لـ"كوكب الشرق"، أم كلثوم في فيلم "دنانير"، وبعد 4 أفلام تزوجت "آمال"، من "عبد الله المنياوي"، أحد الضباط المشاركين في تنظيم الضباط الأحرار الذي ثار على نظام الملكية في 23 يوليو عام 1952، وبعدها قررت الاعتزال والتفرغ لحياتها الأسرية.

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أنجبت "آمال" 3 بنات الأولى توفيت قبلها، والثانية تدعى "مهجة"، والثالثة هي "معالي"، التي استعارت اسمها الفني لتنطلق هي الأخرى في عالم التمثيل، بعد وفاة أمها، وتحقق نجومية فاقت بكثير تلك التي حققتها "آمال"، إذ ظفرت "معالي" بأدوار البطولة في السينما والتليفزيون، بعكس والدتها التي اقتصرت مشاركاتها الفنية على الأدوار الثانوية.

وبعد 15 عاما من التفرغ عادت "آمال" مرة أخرى للعمل الفني، من خلال مشاركتها بفيلم "من أجل حبي"، مع الفنان فريد الأطرش، وبعد عام واحد رشحها المخرج حسن الإمام لأهم أدوارها في السينما بفيلم "بين القصيرين"، الذي قدمت فيه دور "الست أمينة"، الزوجة المغلوبة على أمرها، والأم الحنون التي دعاها "سيدنا الحسين"، فخرجت من وراء زوجها لتلبية الدعوة، ليصدمها "السوارس" وترقد في منزلها، فيكتشف زوجها الأمر ويطردها من المنزل، وكان لذلك المشهد بالغ الأثر في نفوس المشاهدين الذين تعاطفوا مع نموذج "أمينة"، فتحولت الشخصية إلى أيقونة فنية وحياتية بالوقت ذاته.

شاركت أيضا فيما يزيد على 32 مسرحية، إلى جانب حلقات تليفزيونية وإذاعية، حتى قدمت آخر أدوارها في فيلم "الحب الذي كان"، ولكنها توفيت قبل عرضه في 23 سبتمبر 1972، عن عمر ناهز الثانية والستين.