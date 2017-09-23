علماء أمريكون يكتشفون فائدة علاجية للحرمان من النوم

كتب - مصراوي:

اكتشف علماء نفس في أمريكا، فائدة كبيرة للحرمان من النوم، مؤكدين أن اضطراب النوم الكامل أو الجزئي ليس ضار بشكل كامل.

وأفادت صحيفة "ذي جورنال أوف كلينيكال سايكياتري"، إن العلماء أجروا تحليلًا لـ 66 دراسة مستقلة، تم خلالها دراسة تأثير الأرق على الاكتئاب، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واتضح أن اضطراب النوم الكامل أو الجزئي يخفف من أعراض حالة الاكتئاب، ووفقًا لعلماء النفس، هذا يؤكد فعالية علاج الاكتئاب بقلة النوم.

وفي وقت سابق، وجد الأطباء الأمريكيون، أن النقص المنهجي في النوم يزيد من احتمالات الوفاة بسبب السكتة الدماغية لدى المصابين بمرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأوصى الاخصائيون بأن ينام هؤلاء المرضى ست ساعات على الأقل يوميًا.