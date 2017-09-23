أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين سير العملية الدراسية

Google+ Print
مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين سير العملية الدراسية مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين سير العملية الدراسية

مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين سير العملية الدراسية

11:55 ص السبت 23 سبتمبر 2017

مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين سير العملية الدراسية

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، الخدمات الأمنية والمرورية بجميع مناطق العاصمة؛ وذلك للتأكد من جدية تفعيل الخطة الأمنية الموضوعة مسبقا، لضمان سير العملية الدراسية على أكمل وجه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة؛ لتأمين شوارع العاصمة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين ونشر الخدمات الأمنية والأقوال المسلحة وسيارات الانتشار السريع بكافة أرجاء المدينة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد مدير الأمن، على الخدمات الأمنية مشددا بضرورة ضبط المُخلين بالأمن العام، وتحقيق أجواء مناسبة للطلاب.

وكلف عبدالعال، الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ بنشر خدمات الشرطة السرية بكافة الشوارع والميادين مع قيام ضباط مباحث القاهرة بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص كل ما قد يخل بالأمن العام لتحقيق الأمن وإحباط كافة المخططات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وشن حملات لإزالة الاشغالات والمخالفات بمحيط المدارس

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 212 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية في

    أخبار

  • "كلب بوليسي" يكشف حيلة سائق لإخفاء رشاش داخل سيارته

    أخبار

  • الداخلية: نحتاج المزيد من البرامج وتبادل المعلومات لمواجهة ظاهرة المخدرات

    أخبار

  • الداخلية تضع خطة أمنية مرورية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

    أخبار

إعلان

6af93cd6b5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر