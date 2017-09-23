مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين سير العملية الدراسية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، الخدمات الأمنية والمرورية بجميع مناطق العاصمة؛ وذلك للتأكد من جدية تفعيل الخطة الأمنية الموضوعة مسبقا، لضمان سير العملية الدراسية على أكمل وجه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة؛ لتأمين شوارع العاصمة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين ونشر الخدمات الأمنية والأقوال المسلحة وسيارات الانتشار السريع بكافة أرجاء المدينة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد مدير الأمن، على الخدمات الأمنية مشددا بضرورة ضبط المُخلين بالأمن العام، وتحقيق أجواء مناسبة للطلاب.

وكلف عبدالعال، الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ بنشر خدمات الشرطة السرية بكافة الشوارع والميادين مع قيام ضباط مباحث القاهرة بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص كل ما قد يخل بالأمن العام لتحقيق الأمن وإحباط كافة المخططات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وشن حملات لإزالة الاشغالات والمخالفات بمحيط المدارس