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تجديد حبس أب عذّب نجله حتى الموت في الشرقية

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تجديد حبس أب عذّب نجله حتى الموت في الشرقية تجديد حبس أب عذّب نجله حتى الموت في الشرقية

التحرير

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أمرت محكمة جنح ديرب نجم في الشرقية، اليوم السبت، بتجديد حبس فلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتعذيب نجله حتى الموت بقصد تأديبه بقرية "الصويني" بدائرة المركز.

كان اللواء رضا طلبية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط محسن.أ 38 عامًا، فلاح"، مُقيم بقرية "الصويني" لتعديه بالضرب على نجله "أمين 12 عامًا"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، حتى فارق الحياة.

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وتبين من التحريات، أن المتهم قام بتوثيق نجله بحبل، وضربه بـ"الخرطوم" وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك عقابًا له على سرقته لهاتف محمول من مُبلط يعمل الطفل مُساعدًا له.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم، حبس زوجته وأولاده في غرفة، فيما انفرد في الغرفة الثانية بنجله، وأخذ ينهال عليه بالضرب والركل بالقدم في مناطق حساسة من الجسم، حتى توقف الطفل عن الصراخ لوفاته جراء الضرب المُبرح.

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التحرير

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